Впервые в России встречи с инвестконсультантами стали проводить в голосовом чате Телеграма

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ВТБ Капитал Инвестиции провели первую встречу с инвестконсультантами в голосовом чате телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции. В мероприятии участвовали более 1100 человек.

Теперь эти встречи будут проводить постоянно раз в неделю. Инвестиционные консультанты ВТБ в прямом эфире отвечают на вопросы о перспективах отдельных отраслей и инструментов, дают свои взгляды на рынки и их динамику, мнения и актуальные идеи по формированию и ребалансировке инвестиционных портфелей.

- Мы стараемся быть максимально полезными нашим клиентам и всем, кто интересуется темой инвестиций, и пробуем разные форматы для того, чтобы у людей была возможность удобно получать объективную информацию по рынкам и профессиональную помощь. Мы видим рост интереса к инвестиционному консультированию в России, активно развиваем данное направление и делаем профессиональную экспертизу доступной розничному инвестору вне зависимости от размера его портфеля. Примером может быть робоэдвайзор, который в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции бесплатно помогает сформировать подходящий по инвестиционному профилю клиенту портфель и дает рекомендации по дальнейшему управлению им. Встречи с инвестконсультантами в Telegram – возможность задать вопрос напрямую профессиональным экспертам, - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов .

Еженедельные дискуссии с инвестиционными консультантами – проект, который был запущен ВТБ Капитал Инвестиции в марте в Clubhouse и с началом работы голосовых чатов в Telegram перенесен на данную площадку. ВТБ Телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции сегодня является крупнейшим профессиональным каналом по инвестиционной тематике. Его аудитория больше 165 тысяч подписчиков. Здесь представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.