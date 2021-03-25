В Ростове водитель иномарки снес ворота детсада и едва не сбил двух мужчин

Полицию не успели вызвать, потому что «гонщик» сразу же скрылся Фото: https://vk.com/rostovnadonu

В Ростове на улице Еременко водитель иномарки снес ворота детского сада, потом врезался в припаркованное такси и едва не сбил двух мужчин. Полицию не успели вызвать, потому что «гонщик» сразу же скрылся. О случившемся сегодня сообщили в соцсетях, там же появились фотографии и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, заезд с препятствиями водитель совершил в ночь на 24 марта. Ростовчане предположили, что он «был либо пьян, либо под наркотическими веществами». Утром около местные жители нашли выломанные ворота и оторванный бампер авто.

Принадлежит ли он нарушителю, не известно, личность водителя тоже пока тайна. В ГИБДД ситуацию еще не прокомментировали.

А вчера под Шахтами в ДТП пострадали сразу три человека - 15-летняя девочка, еще один пассажир и водитель. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КамАЗ» с прицепом.