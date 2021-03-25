27 марта ростовчане смогут сдать лампы, термометры и батарейки

Машина с госномером - Т 030 ВХ 161 будет курсировать по донской столице в течение дня Фото: Евгения ГУСЕВА

27 марта в городе Ростове-на-Дону состоится акция по сбору, сообщают местные власти. Так все, кому небезразлично состояние окружающей среды, смогут сдать лампы, термометры, тонометры и батарейки.

Уже ненужный, но еще довольно опасный мусор будут принимать специальные работники на грузовике Hyundai Porter. Госномер - Т 030 ВХ 161. Машина будет курсировать по донской столице в течение дня.

Остановки сделают в следующих точках:

с 9 до 9.20 - перекресток Зорге/Стачки, в парке «Плевен» около памятника воинам-интернационалистам. Это Советский район

с 9.30 до 9.50 – в Железнодорожном районе на парковке рядом с входом в ТРК «Сокол» со стороны проспекта Стачки

с 10.00 до 10.20 – в Ленинском районе, перекресток Соборный/Пушкинская, парковка рядом с входом в парк имени Горького

с 10.30 до 10.50 – в Кировском районе, перекресток Красноармейская/Соколова, парковка КБ «Центр-инвест»

с 11.00 до 11.20 – в Пролетарском районе, площадь Карла Маркса, перекресток Советская/19 линия, парковка около памятника Марксу

с 11.30 до 12.00 – в Первомайском районе, на Воровского, 48, у входа в здание администрации

с 12.30 до 13.00 – в Ворошиловском районе, перекресток Комарова

и Космонавтов, парковка около входа в парк «Дружба» рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери

с 13.30 до 14.00 – в Октябрьском районе на Таганрогской, парковка рядом с входом в Дом офицеров