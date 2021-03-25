Власти сообщили о смерти еще 17 пациентов с коронавирусом

Все пациенты имели хронические заболевания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки на Дону скончались еще 17 пациентов с коронавирусом, сообщили областные власти. Умерли девять женщин и восемь мужчин в возрасте от 56 до 73 лет. Все они имели хронические заболевания.

По состоянию на 25 марта, за последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 подтвердились еще 237 жителей Дона. Новые случаи выявили в 43 городах и районах Дона. Всего в регионе инфицировано 79 386 человек. При этом среди выздоровевших уже 71 061 человек.

Ровно год назад – 25 марта 2019 года – в Ростовской области обнаружили первый случай COVID-19. Инфекцию тогда подтвердили у девушки, которая вернулась из Таиланда. В апреле она уже выздоровела. Однако в том же месяце на Дону прогремела новость о гибели пациента с коронавирусом. Первой жертвой нового заболевания оказался гражданин Китая. Мужчине было 34 года. Во время вскрытия у него выявили сепсис, двустороннюю пневмонию и коронавирус.