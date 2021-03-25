Нотариусы бесплатно будут консультировать ростовчан на базе МФЦ

В Ростовской области жители смогут бесплатно получить консультацию нотариусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области жители смогут бесплатно получить консультацию нотариусов. Такую услугу предложат многофункциональные центры Дона.

Известно, что в определенное время в режиме онлайн нотариусы будут консультировать граждан. По мнению специалистов, это сделает услугу удобной и выгодной для людей.

Инициатор идеи – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ростовской области Ирина Рукавишникова. Сообщается, что это первый такой опыт в России. Поэтому, возможно, другие регионы будут перенимать его у нас.

- Мы расширяем спектр наших возможностей, и на базе МФЦ правовые консультации будет оказывать еще и нотариус. Поверьте, это очень здорово. Нигде, ни в одном субъекте РФ, такой практики нет, - подчеркнула Ирина Валерьевна.

К слову, проект оказания населению помощи–онлайн был запущен несколько лет назад. В настоящее время в стенах донского парламента подписывается соглашение с представителями нотариального сообщества в Ростовской области. А первая бесплатная онлайн-консультация назначена уже на 8 апреля.