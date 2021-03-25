Ростовская АЭС с начала года выработала 7,5 млрд кВт.ч электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ростовская атомная станция выработала в текущем году 7,5 миллиарда кВт.ч электроэнергии, обеспечив стабильное и надежное энергоснабжение потребителей юга России. Такого количества электроэнергии достаточно, например, для обеспечения Республики Дагестан в течение целого года.

- 7,5 млрд кВт.ч. выработанной электроэнергии позволили предотвратить попадание в атмосферный воздух порядка 1,5 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива. В целом государственный план на текущий год для Ростовской АЭС составляет 30,063 млрд кВт.ч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках Ростовской АЭС, - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Электроэнергия Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru/