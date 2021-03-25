В Ростове-на-Дону 5,4 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю

Всего в регионе диагноз ОРВИ поставлен 14,7 тысячи жителям за неделю. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области идет на спад число пациентов, заразившихся ОРВИ. Известно, что только в донской столице к медикам обратились 5,4 тысячи человек с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, цифры ниже эпидемического порога.

Всего же в регионе диагноз ОРВИ поставлен 14,7 тысячи жителям за неделю. Врачи говорят, что расслабляться пока рано. Поэтому важно одеваться по погоде, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться и не забывать о витаминах. А при малейших признаках простуды не заниматься самолечением, и сразу же обращаться к врачам.

- Основной путь передачи коронавирусной инфекций - воздушно-капельный, - напомнили санитарные врачи. – А больной человек наиболее заразен для окружающих первые три-четыре дня болезни, хотя выделение вируса возможно на протяжении всего заболевания и даже в период выздоровления.

Известно, что вирус гриппа во внешней среде живет от двух до восьми часов, а погибает под воздействием высоких температур и дезинфицирующих средств.