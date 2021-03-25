В Ростовской области ищут 77-летнюю пенсионерку

Женщина пропала 18 марта.
В Ростовской области в розыск объявлена Лидия Брусницына. Женщина пропала еще 18 марта. В тот день она вышла из своего дома, расположенного в хуторе Ленина Белокалитвинского района, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.
- В день исчезновения она была одета в синюю куртку с капюшоном и синие резиновые сапоги, - рассказали волонтеры, которые занимаются поисками. - Рост дончанки 140-145 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло карие.
В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет, а также на остановках, у входов в торговые центры и в крупные магазины.
Волонтеры просят не проходить мимо чужой беды, и если вам что-то известно о местонахождении 77-летней Лилии Герасимовны, звонить по номерам телефонов, указанным ниже.
АЛЛО!
Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.