Как купить квартиру в Ростове без посредников
Фото: Дадаян Давид
Прошедший 2020-й год оказался годом жилищного бума. Практически весь год действовала программа льготной ипотеки, срок действия которой заканчивается 1 июля 2021 года. И Центробанк уже высказался о том, что продлеваться она, скорее всего, не будет.
Специалисты отмечают, что пока сохраняются низкие процентные ставки по ипотеке, самое время покупать жилье и не ждать более выгодных условий, ведь их можно не дождаться.
Планируете купить квартиру в новостройке? Не знаете куда обратиться, ведь жилых комплексов так много?
Социальный проект "Тур по новостройкам" с "Комсомольской правдой" продолжает помогать с выбором!
Сотни участников нашего тура уже выбрали свое жилье.
"Тур по новостройкам" с "Комсомольской правдой"
Фото: Дадаян Давид
Уже в апреле вас ждет первая в этом году экскурсия по новым жилым комплексам. Участники смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.
Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» бесплатное!
Предварительная запись ведется по телефону редакции в Ростове-на-Дону 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9 утра до 6 вечера. Количество мест ограничено!
ВНИМАНИЕ!!! Дату, время и место проведения мероприятия после регистрации можно будет уточнить по телефону редакции 333-24-22 (добавочный 1).