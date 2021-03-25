Как купить квартиру в Ростове без посредников Фото: Дадаян Давид

Прошедший 2020-й год оказался годом жилищного бума. Практически весь год действовала программа льготной ипотеки, срок действия которой заканчивается 1 июля 2021 года. И Центробанк уже высказался о том, что продлеваться она, скорее всего, не будет.

Специалисты отмечают, что пока сохраняются низкие процентные ставки по ипотеке, самое время покупать жилье и не ждать более выгодных условий, ведь их можно не дождаться.

Планируете купить квартиру в новостройке? Не знаете куда обратиться, ведь жилых комплексов так много?

Социальный проект "Тур по новостройкам" с "Комсомольской правдой" продолжает помогать с выбором!

Сотни участников нашего тура уже выбрали свое жилье.

"Тур по новостройкам" с "Комсомольской правдой" Фото: Дадаян Давид

Уже в апреле вас ждет первая в этом году экскурсия по новым жилым комплексам. Участники смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» бесплатное!

Предварительная запись ведется по телефону редакции в Ростове-на-Дону 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9 утра до 6 вечера. Количество мест ограничено!

ВНИМАНИЕ!!! Дату, время и место проведения мероприятия после регистрации можно будет уточнить по телефону редакции 333-24-22 (добавочный 1).