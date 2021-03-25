В Ростове-на-Дону на пешеходном переходе сбили девушку

В донской столице утром 25 марта в Чкаловском микрорайоне произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 40-летний водитель «ВАЗа» ехал по Щербакова и решил свернуть на Вятскую. Во время маневра мужчина не увидел девушку, которая шла по зебре.

В результате автомобиль со скоростью наехал на пешехода. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, 18-летняя ростовчанка получила серьезные травмы. Ее на скорой помощи увезли в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что на улице Еременко произошла серьезная авария. Водитель иномарки врезался в ворота детского сада, затем протаранил припаркованный автомобиль такси и чуть не наехал на двоих мужчин.

Очевидцы ДТП предположили, что водитель был пьян либо находился под действием наркотиков. Мужчина скрылся с места аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове водитель иномарки снес ворота детсада и едва не сбил двух мужчин

Фото и видео с места происшествия уже появились в соцсетях (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.