В Ростове открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса

При себе нужно иметь полис, СНИЛС и паспорт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростове открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он находится торговом центре «Астор», это здание на Буденновском, 49/97. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сделать прививку все желающие смогут как в будние дни, так и на выходных. С понедельника по пятницу будут принимать с 13 до 20 часов, а в субботу и воскресенье - с 12 до 19 часов. При себе нужно иметь полис, СНИЛС и паспорт.

Это уже пятый подобный пункт. Медкабинеты также работают в «Золотом Вавилоне», «Соколе» «Мегамаге» и в универмаге «Солнышко».

Массовая вакцинация на Дону стартовала в январе этого года. К этому моменту уже привили 108 616 человек. Всего с начала года в регион поставили свыше 118 тысяч доз. На этой неделе Ростовская область получила новую партию. 9,1 тыс. доз должны распределить между муниципалитетами «в зависимости от потребности».