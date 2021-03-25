В Ростовской области мать снимала порно с семилетней дочерью и продавала его

Подозреваемых в растлении ребенка на время следствия посадили в СИЗО

Шокирующий случай произошел в одном из сел Ростовской области. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 26-летняя местная жительница нашла себе грязный способ дохода.

По предварительным данным, безработной селянке в сети написал взрослый и, на первый взгляд, представительный мужчина. После недолгой беседы он рассказал дончанке, что интересуется запретным видео. А затем, зная, что у женщины есть дочка, подробно описал, каким именно. После этого новый знакомый предложил циничную сделку.

- 61-летний подозреваемый попросил женщину снять на видео, как та растлевает семилетнюю дочь. За эти кадры он обещал заплатить, - прокомментировал источник издания.

Дончанка согласилось на предложение. И вот, когда семилетняя малышка вернулась из детского садика, осуществила задуманное.

- По версии следствия, подозреваемая совершила с дочкой насильственные действия сексуального характера, сняла все на видео, а затем продала ролик знакомому, - сообщил источник издания.

При этом точная сумма «сделки» еще уточняется. По предварительным данным, речь идет о нескольких тысячах рублей. Оперативники предполагают, что покупатель в дальнейшем через сеть продал ролик по более высокой цене.

Сейчас в отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Оба находятся в СИЗО. Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на 20 лет.

Малышке же, вероятно, понадобится помощь психологов.

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