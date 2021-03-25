Губернатор Василий Голубев. Фото: правительство РО

Когда снимут коронавирусные ограничения, сообщил губернатор Ростовской области. Сегодня, 25 марта, в эфире телепередачи "Линия губернатора" глава региона Василий Голубев сообщил об очередном смягчении коронавирусных ограничений. По его словам, послаблений стоит ждать, когда статистика заболевших стабильно будет идти на спад.

Справедливости ради ведущая обратила внимание, что в последнее время именно так и происходит. По всей области закрываются ковидные госпитали, а число "тяжелых" больных с каждым днем уменьшается.

- Смягчение ограничений будет тогда, когда мы все будем выполнять санитарные правила. Я за то, чтобы сохранить здоровье людей, - отметил Василий Юрьевич. - Набор предложений уже существует. Мы оцениваем ситуацию, смотрим на отдельные муниципалитеты. Я уверен, что до конца апреля рассмотрим этот опрос.

Отметим, что за последние сутки в регионе выявили 237 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным правительства, заболели почти 80 тысяч жителей Дона. В тяжелом состоянии 23 человека, а скончались 17.

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