Игривый образ с Кики: экс-солистка "ВИА Гры" выбрала необычный лук для прогулки с питомцем

Татьяна Котова обожает своего питомца. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель, певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова часто рассказывает в «Инстаграме» о своей жизни. А еще девушка зачастую выкладывает снимки, на которых запечатлена в том или ином луке.

Так, на днях Татьяна Котова опубликовала фотографию, на которой она изображена в лифте. А в руке у девушки – собачка по кличке Кики.

Для прогулки с питомцем модель выбрала необычный образ. На Татьяна – алое пышное короткое платье с широкими рукавами. В руках – золотистая маленькая сумка под цвет пояса. А на голове – необычная прическа: спереди заплетены две тонкие косички, а сзади – пышная копна распущенных волос.

Ниже под снимком девушка спросила у подписчиков их мнение по поводу ее лука. Пост собрал сотни лаков и комментариев. Пользователи отметили, что Татьяна – невероятно красивая и эффектная женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Знойная «Афродита» Татьяна Котова ответила на откровенные вопросы о мужчинах

Певица объяснила, кому сразу даст от ворот поворот (подробнее)

Стать своей первой женщиной попросил Татьяну Котову влюбленный поклонник

Оригинальное предложение он сделал в Instagram-аккаунте артистки (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.