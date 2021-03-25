Ростовские гандболистки одержали 90-ю победу подряд. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Донские гандболистки одержали очередную победу в прошедшем матче.

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в последнем матче регулярного сезона чемпионата России в гостях обыграл «Уфу-Алису» со счетом 41:21.

Ростовчанки уже сыграли 22 матча и одержали в них 22 безоговорочные победы. Они обыграли находящуюся на второй строчке тольяттинскую «Ладу». Перевес составлял шесть очков. Соперник команды в плей-офф будет определен позднее.

В чемпионате России «Ростов-Дон» выиграл подряд 90 матчей. Теперь ростовчанкам предстоит подготовка к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов против норвежского «Вайперс». Обе встречи состоятся в Ростове-на-Дону 10 и 11 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гандболистки «Ростов-Дона» поедут на Олимпиаду в Японию.

Спортсменки уже приступили к тренировкам.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.