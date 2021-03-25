В донской столице сразу две улицы станут односторонними

Две улицы станут односторонними на окраине Ростова
Фото: "КП" Архив
В донской столице автомобилистов предупредили о возникновении ограничений.
С пятницы, 26 марта, односторонними станут одновременно сразу две городские улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Автомобилистов попросили заранее выбирать объездные пути.
Итак, с завтрашнего дня по переулку 2-му Поселковому в промежутке от улицы Магнитогорской до улицы Портовой можно будет двигаться только в южном направлении.
А по соседнему переулку 1-му Поселковому в промежутке от улицы Портовой до улицы Магнитогорской движение разрешено будет исключительно в северном направлении.
А также будет ограничен скоростной режим до 40 километров в час по улице Балакирева на участке от улицы 3-я Кольцевая до улицы 1-я Кольцевая.
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