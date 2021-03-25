В Ростовской области ОРВИ заболели за неделю более пяти тысяч человек

В Ростовской области ОРВИ заболели более пяти тысяч человек Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В донском регионе в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ за минувшую неделю обратились около 15 тысяч человек.

В донском Роспотребнадзоре сообщили, что с 15 по 21 марта в поликлиники с жалобами на кашель, боль в горле, температуру и насморк обратились 14,7 тысяч местных жителей. Из общего количества обратившихся в стационар были определены 148 человек. Все остальные отправились проходить лечение в домашних условиях.

В настоящее время показатель заболеваемости по области на 22% ниже эпидемиологического порога. Непосредственно по Ростову за неделю зафиксировали 5,4 тысяч заболевших, что на 12% ниже эпидемиологического порога.

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Число заболевших только растет от недели к неделе.

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