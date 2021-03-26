В Ростове до 1 июля ограничат движение на нескольких улицах

В Ростове ограничат движение по нескольким улицам Фото: "КП" Архив

В донской столице в апреле на ряде улиц ограничат движение транспорта. Проехать по ним нельзя будет до июля. Ограничения будут связаны с тем, что рабочие будут вести прокладку подземных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Итак, до 30 июня будет ограничен проезд по улице 32-я Линия и улице 31-я Линия в промежутке от улицы Вити Черевичкина до улицы Сарьяна. А также, с 5 апреля по 30 июня нельзя будет передвигаться на машине по улице 38-я Линия на участке от дома № 3 до дома № 59. Кроме того, с 10 апреля по 30 июня ограничат движение по улице Врубовой в промежутке от улицы Васильченко до улицы Огарева, а также на проспекте Ленина в том же самом промежутке.

С 6 апреля по 8 мая будут введены ограничения на проезд по улице Камо в промежутке от улицы Щаденко до улицы Вересаева, а также по улице Вересаева в промежутке от улицы Камо до улицы Вересаева, 43.

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