Загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 марта 2021: где затруднено движение. "КП-Ростов" рассказывает, какова дорожная ситуация в городе прямо сейчас.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки в Октябрьском районе. Затор на улице Дачной от Таганрогской от улицы Вавилова до Площади 2-й Пятилетки. На улице Вавилова водители стоят в пробке от Радиаторного переулка до площади 2-й Пятилетки. Затруднен проезд и после площади - на шеболдаева. Затор растянулся до улицы Цезаря Куникова. На Цезаря Куникова загружено движение от переулка Ашхабадского до пересечения с Шеболдаева.

Сковало пробкой и проспект Михаила Нагибина. Проезд парализован от Омской улицы до проспекта Ленина.

Многокилометровый транспортный затор зарегистрирован в Железнодорожном районе. На проспекте Стачки люди стоят в пробке от улицы Кулагина до проспекта Сиверса.