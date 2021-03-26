Штормовое предупреждение: ростовчан предостерегли от налипающего на проводах снега

Спасатели предупредили ростовчан о налипании снега. Фото: ГУ МЧС по РО

Спасатели предупредили ростовчан о налипающем снеге.

Всю ночь в донской столице шел мокрый снег, в связи с этим произошло его налипание на электрических проводах и деревьях. Стоит отметить, что осадки в виде дождя и мокрого снега будут продолжаться в Ростове-на-Дону еще в течение всей первой половины дня в пятницу, 26 марта.

Снег будет продолжать сильно налипать на промокших проводах, что может повлечь за собой перебои в электричестве, интернет-соединении и ТВ. Также следует держаться подальше и от деревьев, так как возможны падения сугробов в связи с плюсовой температурой.

- В случае экстренной ситуации звоните по телефону «01, 101, 112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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