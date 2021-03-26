Почти 250 мероприятий по оздоровлению главной водной артерии уже предложили Фото: https://www.donland.ru/

Проект по оздоровлению реки Дон планируют разработать в 2021 году. Дорожную карту мероприятий должны подготовить по поручению премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Проект необходимо разработать не раньше осени. Вопрос о том, сколько финансирования потребуется, пока не решен. Программу оздоровления реализуют в 14 субъектах, по территории которых протекает Дон, - пояснил глава региона.

Почти 250 мероприятий по оздоровлению главной водной артерии уже предложили. Это и расчистка берегов, и капремонт гидротехнических сооружений, возведение очистных. Также планируется выпуск водоплавающей молоди. Василий Голубев добавил, что этот вопрос будет широко обсуждаться в мае с участием представителей Совета Федерации России и ученых.

Также власти Ростовской области сейчас готовятся к борьбе с глобальным потеплением. Резкое изменение климата грозит маловодьем и снижением урожаев.