Куриное мясо, говядина и яйца подорожали в Ростовской области за неделю

Цены на многие другие товары изменились незначительно. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за неделю подорожали куриное мясо, говядина, яйца. Об изменении цен на продукты сообщили в Ростовстате.

По данным на 15 марта, стоимость говядины составила 358 рублей за килограмм. 22 марта цена выросла почти на три рубля и составила около 361 рубля.

Куриное мясо неделю назад стоило 156 рублей за кило. По последней информации, продукт подорожал до 158 рублей. Баранина выросла в цене с 415 до 417 рублей за кило.

Яйца подорожали на два рубля — с 80 до 82 рублей за десяток. Вареная колбаса — на два рубля, с 369 до 371 рубля за килограмм.

Практически не изменились цены на товары бытовой химии. Сейчас средняя стоимость 200 граммов хозяйственного мыла - 32 рубля; килограмма стирального порошка - 154 рубля, туалетного мыла - около 35 рублей. Поездка на общественном транспорте по Ростовской области обойдется примерно в 22 рубля.