За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 242 человека

Лечение в стационарах сейчас получают 1 837 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 26 марта, в Ростовской области коронавирусом заболели еще 242 человека. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 79 628 человек. Выздоровели за этот же период 71 332 жителя региона, из них за последние сутки - 271.

Новых заболевших выявили в 47 городах и районах Дона. Больше всего, как обычно, в Ростове-на-Дону - 91 случай. Далее идут Белокалитвинский район и Батайск. Меньше всего положительных тестов за сутки отобрали в Усть-Донецком и Родионово-Несветайском районах.

28,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38,8% - от 46 до 65 лет, 16,2% - от 66 до 79 лет, 7,4% - старше 80 лет, 9,1% - дети. Лечение в стационарах сейчас получают 1 837 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ - 118.

Также стало известно о смерти еще 20 жителей области. Это восемь женщин и двенадцаать мужчин. У всех были хронические заболевания.

В лабораториях за сутки проверили 10 782 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 227,77.

С инфекцией на Дону борются уже год. Первый случай зафиксировали 25 марта 2019 года. Тогда новый тип коронавируса обнаружили у девушки, которая вернулась домой из Таиланда. Сейчас жители региона активно прививаются. Специальные медкабинеты открыли в торговых центах, принимают и в больницах. Накануне Ростовская область получила еще 9,1 тыс. доз вакцины.