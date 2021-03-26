Когда в Ростове пройдут дожди, рассказали синоптики

Дожди потревожат жителей донской столице и в апреле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону вот уже две недели идут проливные дожди. По вечерам на город обрушивается мокрый снег, поднимается сильный ветер. Погода по всем признакам совсем не весенняя, хотя за окном уже конец марта. Жители донской столицы привыкли к климатическим сюрпризам, однако у всех возникает справедливый вопрос: когда в город придет потепление?

Донские синоптики спешат обрадовать - дожди скоро закончатся. Уже с 27 марта значительно повысится температура воздуха. Столбики термометров в светлое время суток покажут 10 градусов тепла. Иногда сквозь тучи жители будут видеть солнце, температура останется неизменной вплоть до середины предстоящей недели.

Только в среду, 31 марта, дождевые облака рассеются и столицу региона озарит долгожданное южное солнце. В связи с этим средняя температура "поползет" вверх, воздух прогреется до 13 градусов.

Настоящая весна начнется только с 5 апреля, когда столбики термометров не будут опускаться ниже 15 градусов в течение нескольких дней. К сожалению, не обойдется и без дождей. В середине и в конце апреля ясные дни будут чередоваться с пасмурными. Стоит приготовить зонтики и не убирать далеко водостойкую обувь.

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