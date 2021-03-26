«ШАГ в IT»: «Ростелеком» на Юге поддержал олимпиаду по информационным технологиям для школьников

«Ростелеком» на Юге поддержал олимпиаду по информационным технологиям для школьников Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил партнером федеральной олимпиады школьников «ШАГ в IT» в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Ее участники состязались в знаниях компьютерных технологий. Компания обеспечила призовой фонд и помогла приобрести проекторы для школ Ростова-на-Дону и Краснодара, которые приняли участие в проекте. Две самые активные школы, а также их учителя и 33 ученика получили призы и подарки от «Ростелекома». Организатор события – «Компьютерная академия ШАГ».

Олимпиада прошла одновременно в 38 крупнейших городах России. В трех городах Юга приняли участие более 4000 тысяч школьников из 100 средних школ, гимназий и лицеев.

- Успешные ИТ-компании всегда открывают свои двери и дают возможность молодежи понять актуальность, ценность и преимущества цифрового мира. Выражаем благодарность “Ростелекому” за активное участие во всероссийской II Олимпиаде "Шаг в IT" за помощь в популяризации этой сферы среди подрастающего поколения ЮФО. Мы очень рады сотрудничеству и надеемся, что наш цифровой партнер будет с нами и дальше идти плечом к плечу, – поделилась Татьяна Андриевская, директор «Компьютерной академии ШАГ» в Краснодаре.

Национальный цифровой провайдер поддерживает различные образовательные мероприятия на юге России Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

На старте юные айтишники были разделены на пять возрастных категорий, для которых были подготовлены соответствующие задания: создание графических иллюстраций и информационных сайтов, разработка ботов для социальных сетей и интерактивных приложений, 3D-моделирование памятников культуры. В финал вышли более 300 детей, набравших наибольшее количество баллов на отборочном и финальном этапах. Все проекты финалистов были посвящены развитию туризма в родном регионе.

- ”Ростелеком” – социально ответственная компания и проактивно поддерживает обучающие проекты по всей России. Компания вносит свой вклад в будущее развитие цифровой экономики страны и заинтересована в грамотных специалистах из ИТ-сферы. Уверен, что именно такими станут ребята – победители этой олимпиады, – прокомментировал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Национальный цифровой провайдер поддерживает различные образовательные мероприятия на юге России, в том числе в детских технопарках «Кванториум», проводит конкурс среди школьников «Изучи интернет и управляй им». Также компания разработала и внедрила просветительский курс для студентов ростовских вузов «Цифровое образование» по основным темам цифровой экономики.