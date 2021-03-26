На Дону после гибели 12-летнего мальчика возбудили уголовное дело

Сейчас сотрудники Следкома уточняют все детали произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

После гибели 12-летнего подростка в одном из сел Ростовской области возбудили уголовное дело по статье – «Убийство». Об этом только что «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла в эту среду, 24 марта. Двое мальчиков играли в доме без присмотра. Им удалось открыть замок и достать охотничье ружье, которое от них прятали взрослые. По предварительным данным, один из ребят нечаянно спустил курок и выстрелил в своего друга.

Испуганный подросток сразу позвонил матери. А та с работы примчалась домой и вызвала врача. Однако рана оказалась смертельной: приехавший фельдшер помочь не смог. 26 марта ребенка похоронили, а с его товарищем работает психолог.

Сейчас сотрудники Следкома уточняют все детали произошедшего. С места происшествия уже забрали оружие, два патрона и одну стреляную гильзу.

- Назначены экспертизы, допрашиваем очевидцев, - прокомментировали в ведомстве.