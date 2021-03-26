В Ростове на Стачки очевидцы заметили полицейское оцепление

В пресс-службе областного управления МВД ситуацию пока не прокомментировали Фото:https://vk.com/etorostovnadonu

В Ростове на проспекте Стачки в районе «Локомотива» очевидцы заметили оцепление полиции. Видео уже опубликовали в социальных сетях. Жители донской столицы сообщают, что собралось много правоохранителей, однако по какой причине и для чего, никто не знает. В комментариях под постом люди выдвигают свои версии случившегося:

- На локомотиве мероприятие какое-то, видимо с высокопоставленными чинами, почему произошло что-то сразу? - пишет один.

- Учение наверное, - выдвигает свою версию другой Интернет-пользователь.

- Там вроде женская команда «Ростов» против «Локомотива» играет, - пишет третий.

В пресс-службе областного управления МВД ситуацию пока не прокомментировали. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на указанном отрезке дороги - в сторону Западного - заторов нет. Машины стоят только на другой половине проезжей части, впрочем, это уже обычное явление.