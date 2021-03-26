Рецидивиста с краденой ювелиркой поймали донские инспекторы ДПС

Ранее он уже был судим за кражу, теперь ответит перед судом и по статье «Грабеж» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Гуково инспекторы ДПС поймали мужчину с ювелирными украшениями. Правоохранители подозревают, что до этого он ограбил магазин и часть добычи уже успел сдать в ломбард. Предварительно, торговая точка понесла ущерб в 300 тысяч рублей, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что задержанный - 28-летний житель Красносулинского района. Ранее он уже был судим за кражу, теперь ответит перед судом и по статье «Грабеж», дело уже завели. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

Не так давно произошло еще одно необычное происшествие. Уже в Ростове на улице Еременко водитель иномарки снес ворота детского сада, потом врезался в припаркованное такси и едва не сбил двух мужчин. Полицию не успели вызвать, потому что «гонщик» сразу же скрылся. По словам очевидцев, он «был либо пьян, либо под наркотическими веществами».