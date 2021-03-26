Власти Ростова рассказали, где из-за репетиций Парада Победы перекроют проезд

По улицам Ростова пройдут пешие и механизированные колонны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова сообщили, где и когда в городе будут перерывать проезд из-за репетиций парада ко Дню Победы. Информация появилась на сайте администрации. Водители не смогут проехать по ряду центральных улиц 3, 4, 5, 7 и, конечно, 9 мая.

Так 3 числа с 18 часов до 1 ночи прекратят движение по Театральной площади, а также по Большой Садовой на участке от Театральной до Ворошиловского, по Советской – от Карла Маркса до Театральной и по 20-ой Линии - от Шолохова до Карла Маркса. Для механизированной колонны выделят дорогу на Шолохова, Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловском, Красноармейской, Ченцова, Кировском и Театральном.

4 и 5 мая введут такие же ограничения, время совпадает – с 18 часов вечера до 1 ночи.

7 мая состоится уже генеральная репетиция. Она продлится с 6 утра до 12 часов дня. Стоит ожидать уже привычных перекрытий, плюс запретят проезд по Театральному проспекту – от Максима Горького до Социалистической, а также по Максима Горького и Ченцова - от Крепостного до Каяни.

9 мая все указанные дороги перекроют с 6 утра до 14 часов дня.