Ростовчанка отсудила 2,6 млн рублей за ямы на дороге

В «Водоканале» свою причастность не признали, но суд все же поддержал сторону обвинения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовский облсуд встал на сторону жительницы донской столицы. Теперь она должна получить 2,6 миллиона рублей за ямы на дороге, и еще 10 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

Судебные разборки начались после ДТП на Каскадной. Летом 2017 года автоледи на своей машине попала в полуметровую яму шириной примерно семь на пять метров. Ее автомобиль перевернулся и отлетел на большое расстояние. Пострадавшая получилась травмы.

После этого она решила добиться справедливости и подала иск. Ростовчанка утверждала, что дорогу размыли сточные воды. По ее мнению, это произошло из-за плохого содержания подземных коммуникаций. В «Водоканале» свою причастность не признали, но суд все же поддержал сторону обвинения.

Не так давно в Ростове произошло еще одно нерядовое происшествие. На улице Еременко водитель иномарки снес ворота детского сада, потом врезался в припаркованное такси и едва не сбил двух мужчин. Полицию не успели вызвать, потому что «гонщик» сразу же скрылся. По словам очевидцев, он «был либо пьян, либо под наркотическими веществами».