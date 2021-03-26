Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 марта: проезд парализован в нескольких районах

Заторы в нескольких районах города. Фото: https://yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 марта 2021: где затруднено движение. «КП-Ростов» собрала всю информацию о дорожной ситуации на данный момент.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки сковали центр города. Проезд затруднен на улице Красноармейской — между проспектами Буденновским и Ворошиловским. Транспортный затор растянулся также на проспектах Михаила Нагибина и Ворошиловского — от улицы Нансена до Красноармейской.

Проблемы с дорожным движением возникли и в Нахичевани. На улице 14-я Линия проезд оказался парализованным от проспекта Шолохова до улицы Мясникова.

В Октябрьском районе пробки образовались сразу на нескольких районах. Многокилометровый затор на проспекте Ворошиловском — от пересечения с проспектом Королева до площади 2-й Пятилетки. Кроме того, движение затруднено на улице Шеболдаева — от Площади 2-й Пятиилетки до улицы Нансена.

Ситуация сложная на улицах Зоологической и Доватора. Водителям простаивают в пробках от улицы Мадояна до переулка Дальнего.