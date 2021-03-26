За несколько месяцев в первый этап вакцинации уже прошли около 40 тысяч ростовчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростов доставили еще 10 600 доз вакцины от COVID-19. Этого количества препарата должно хватить на 5 300 человек. Партию уже распределили между медучреждениями, сообщили городские власти.

Прививать от инфекции жителей региона начали в январе 2021 года. Так за эти несколько месяцев первый этап вакцинации уже прошли около 40 тысяч ростовчан, второй – примерно 31 тысяча. Всего же в Ростовской области защитили свое здоровье уже 108 616 человек.

Накануне в Ростове открыли новый пункт вакцинации от коронавируса. Он находится торговом центре «Астор». Людей принимают по будним дням - с 13 до 20 часов - и на выходных - с 12 до 19 часов. Медкабинеты также работают в «Золотом Вавилоне», «Соколе» «Мегамаге» и в универмаге «Солнышко». При себе нужно иметь полис, СНИЛС и паспорт.

С инфекцией на Дону борются уже год. Первый случай зафиксировали 25 марта 2019 года. Тогда заболевание обнаружили у девушки, которая вернулась домой из Таиланда.