Популярный ростовский актер Сергей Жигунов обрел статус мужа в третий раз

Ростовчанин Сергей Жигунов женился в третий раз. Фото: аккаунт Сергея Жигунова в Инстаграм
Фото: Соцсети
Уроженец донской столицы, актер Сергей Жигунов, женился в третий раз. О своей женитьбе артист ненавязчиво намекнул в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
На своей страничке ростовчанин опубликовал фото, на котором была запечатлена его правая рука и на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. Жигунов напрямую о свадьбе сообщать не стал, даже в тексте под снимком он порассуждал лишь о красоте московских бульваров.
Поклонники актера считают, что его избранницей в этот раз стала журналистка Виктория Ворожбит, с которой у него был пылкий роман. К тому же фолловеры постоянно отмечают, что возлюбленная Жигунова поразительно похожа на его предыдущую пассию - Анастасию Заворотнюк, с которой он долгое время снимался в сериале "Моя прекрасная няня".
Пользователи пожелали Сергею Жигунова счастья в новом браке.
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Известный ростовский актер Сергей Жигунов активно занялся спортом.
Недавно ему удалось пройти 11 километров.
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