Популярный ростовский актер Сергей Жигунов обрел статус мужа в третий раз

Ростовчанин Сергей Жигунов женился в третий раз. Фото: аккаунт Сергея Жигунова в Инстаграм Фото: Соцсети

Уроженец донской столицы, актер Сергей Жигунов, женился в третий раз. О своей женитьбе артист ненавязчиво намекнул в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На своей страничке ростовчанин опубликовал фото, на котором была запечатлена его правая рука и на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. Жигунов напрямую о свадьбе сообщать не стал, даже в тексте под снимком он порассуждал лишь о красоте московских бульваров.

Поклонники актера считают, что его избранницей в этот раз стала журналистка Виктория Ворожбит, с которой у него был пылкий роман. К тому же фолловеры постоянно отмечают, что возлюбленная Жигунова поразительно похожа на его предыдущую пассию - Анастасию Заворотнюк, с которой он долгое время снимался в сериале "Моя прекрасная няня".

Пользователи пожелали Сергею Жигунова счастья в новом браке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный ростовский актер Сергей Жигунов активно занялся спортом.

Недавно ему удалось пройти 11 километров.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.