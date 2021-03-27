Женщина пострадала при пожаре в частном в Ростовской области

Пожар тушили пять человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хуторе Голубинка в Белокалитвинском районе 47-летняя женщина пострадала при пожаре. Частный дом загорелся около 14 часов на Центральной улице.

Возгорание заметили очевидцы — они и вызвали «скорую» и спасателей. На месте работали пять сотрудников МЧС. К тушению привлекли две единицы техники. Пожар удалось потушить на площади 30 квадратных метров.

— В результате пожара пострадала 47-летняя женщина. Она получила ожоги, — прокомментировали в донском управлении МЧС.

Причина пожара устанавливают специалисты.

Напомним, 25 марта в микрорайоне Темерник загорелся грузовик. Прохожие сразу обратились за помощью к спасателям. КаМАЗ тушили пять сотрудников МЧС и две единицы техники. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Экспертам предстоит оценить ущерб от пожара.

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