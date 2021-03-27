В Калмыкии инспектор Ростехнадзора отправится в колонию за взяточничество

Бывший инспектор получил четыре года колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший государственного инспектор отдела по общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового комплекса Нижне-Волжского управления Ростехнадзора обвинен в получении взятки размером 200 тысяч рублей.

— Государственный инспектор получил от генерального директора ООО «Юг-Бурение» взятку за покровительство по службе и незаконное бездействие, — рассказывают в Следственном комитете по Республике Калмыкия.

Он не контролировал бурение нефтяной скважины в Черноземельском районе, не приостановил работу взрывопожароопасного производственного объекта, которое использовало «Юг-Бурение» без лицензии.

Инспектору назначали 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф 50 тысяч рублей. Он также не сможет занимать подобные должности пять лет.

Ранее в Элисте осудили за взяточничество бывшего сотрудника республиканского управления ФСИН. По версии следствия, он вымогал деньги у одной из компаний Волгограда. За вознаграждение подсудимый обещал не препятствовать приему товаров для нужд ФСИН. Экс-сотрудника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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