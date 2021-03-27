«Совет да любовь»: подписчики поздравили Сергея Жигунова с женитьбой

Жигунов пока не комментировал брак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях актер Сергей Жигунов переполошил поклонников. На своей странице в «Инстаграме» артист намекнул, что женился в третий раз. Подписчики уже начали поздравлять кумира и его предполагаемую пассию.

Жигунов показал, что на его безымянном пальце красуется кольцо. О свадьбе напрямую он говорить не стал. Под фото он написал рассуждения о красоте московских бульваров.

Новая фотография актера переполошила его фанаток.

Тем не менее фото сразу наделало много шума. Подписчики наперебой начали поздравлять Сергея с третьим браком. «Совет да любовь», «Рада за вас! Счастья!», «Дай Бог вам счастья!» — написали комментаторы.

— Поздравляю вас, Сергей, с женитьбой! Вы — хороший человек, заслуживаете счастья! — написала подписчица.

Однако были и те, кто отнесся к поздравлениям скептически. Одна из поклонниц отметила, что «люди видят только то, что хотят, и делают удивительные выводы».

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