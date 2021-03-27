За сутки коронавирусом заразились 244 жителя Ростовской области

Жертвами коронавируса стали 24 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области еще 244 человека заразились коронавирусом. Данные о заболеваемости опубликовали в донском правительстве.

Общее число инфицированных достигло 79872 зараженных. Новые случаи заражения выявили в 49 городах и районах области. Среди зараженных 33,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 36,1% инфицированных — от 46 до 65 лет. 18,8% — от 66 до 79 лет, 7,8% — старше 80 лет, 4,1% — дети.

Вылечились от ковида 244 пациента. С начала пандемии выздоровели 71606 заболевших.

В ковидных госпиталях остаются 1 880 зараженных. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, находятся 20 человек. К неинвазивным ИВЛ подключены 130 пациентов.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще 24 человек. Это 10 женщин в возрасте от 56 до 88 лет и 14 мужчин от 53 до 86 лет. У всех были диагностированы сопутствующие хронические заболевания. За весь период пандемии жертвами вируса стали 3 508 жителей области.