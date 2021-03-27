Резкое потепление ожидается в выходные в Ростовской области

В субботу ожидается до +11 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Ростовскую область наконец придет весеннее тепло. Рассказываем, какой будет погода в донской столице и других городах 27 и 28 марта.

По данным сервиса «Gismeteo», в субботу температура составит плюс 10 — плюс 11 градусов. Весь день будет облачно, но без осадков. К вечеру столбик термометра снизится до плюс трех — плюс четырех градусов. Скорость ветра в течение субботы может достигать шести — девяти метров в секунду.

В ночь на 28 марта синоптики прогнозирую дожди. Небольшие осадки сохранятся в течение дня. Температура изменится не значительно, ожидается до плюс десяти градусов. К вечеру похолодает до плюс семи. Ночью столбик термометра может достигать плюс трех градусов. Возможен сильный ветер — до десяти метров в секунду.