В Калмыкии ветеринарная преступная группа получила взятки на 18 миллионов

Сейчас подозреваемый находятся под стражей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Преступная группа, состоящая из работников «Яшкульской районной станции по борьбе с болезнями животных» и Управлении ветеринарии Республики Калмыкия обвиняется в получении взятки не менее 17 861 000 рублей. Также они подделывали официальные документы.
— С июня 2018 года до апреля 2020 года обвиняемые брали взятки от желающих незаконно получить ветеринарные свидетельства, предоставляющие право на перевозку и забой сельскохозяйственных животных, — рассказали в Следственном комитете по Республике Калмыкия.
Липовые свидетельства оформляли жители Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей. Деньги зачисляли безналично, на банковские счета и карты самих работников и их родственников.
Помимо этого, преступники подделывали справки сельского муниципалитета о принадлежности сельхоз животных.
В настоящее время обвиняемые содержатся под арестом.