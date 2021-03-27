В Калмыкии ветеринарная преступная группа получила взятки на 18 миллионов

Сейчас подозреваемый находятся под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступная группа, состоящая из работников «Яшкульской районной станции по борьбе с болезнями животных» и Управлении ветеринарии Республики Калмыкия обвиняется в получении взятки не менее 17 861 000 рублей. Также они подделывали официальные документы.

— С июня 2018 года до апреля 2020 года обвиняемые брали взятки от желающих незаконно получить ветеринарные свидетельства, предоставляющие право на перевозку и забой сельскохозяйственных животных, — рассказали в Следственном комитете по Республике Калмыкия.

Липовые свидетельства оформляли жители Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей. Деньги зачисляли безналично, на банковские счета и карты самих работников и их родственников.

Помимо этого, преступники подделывали справки сельского муниципалитета о принадлежности сельхоз животных.

В настоящее время обвиняемые содержатся под арестом.