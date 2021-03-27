24 человека скончались от коронавируса в Ростовской области

Скончались 10 женщин и 14 мужчин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 24 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Среди жертв ковида десять женщин в возрасте от 56 до 88 лет. Подтвердилась смерть 14 заболевших мужчин. Самому молодому из них было 53 года, самому возрастному — 86 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии жертвами вируса стали 3 508 жителей Ростовской области.

При этом вылечиться удалось еще 274 зараженных. За весь период выздоровели 71 606 человек.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердился у 244 дончан. Общее число зараженных достигло 79 872 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 49 городах и районах области. Лидером по число зараженных остается Ростов-на-Дону — здесь положительные тесты получили еще 94 человека.

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