«Эталон красоты»: Татьяна Котова показала идеальную фигуру в купальнике

Татьяна Котова похвасталась шикарными формами. Фото: https://www.instagram.com/kottova/

Ростовчанка Татьяна Котова снова взволновала подписчиков эффектным фото. «Мисс Россия» предстала перед поклонниками в купальнике.

Девушка выбрала надела для фотосессии светлый купальник в цветочек. Глубокое декольте наряда подчеркнуло пышную грудь красавицы. Татьяна может похвастаться тонкой талией, стройными длинными ногами. Котова поинтересовалась, какой ее видят подписчики.

Многие написали, что девушка — позитивный и светлый человек. Большинство же отметило ее яркую красоту. «Эталон красоты», «Самая эффектная Мисс Россия», «Женственность и нежность» - написали люди в комментариях. А кто-то вспомнил, что у красавицы еще и хороший голос.

— Красивая девушка с отличной фигурой и улыбкой. Ну и певица самая лучшая, — высказалась одна из поклонниц.