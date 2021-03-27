Многокилометровая пробка образовалась на трассе в Ростовской области

Пробка растянулась от поселка Горного до Аютинского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. О ситуации на дорогах сообщает сервис «Яндекс.Карты».

По данным карт, движение парализовано на дороге в Пролетарском сельском поселении. Транспортный затор растянулся от поселка Горного до поселка Аютинского. Водители стоят в пробке в двух направлениях. Особенно движение загружено в районе хутора Пушкин.

Пробка образовалась из-за ДТП. Фото: yandex.ru/maps/

По словам очевидцев, причина пробки — ДТП на трассе. В отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что в результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Подробности аварии неизвестны.

Ранее "КП-Ростов" писала о ситуации на дорогах в Ростове-на-Дону. Загруженность дорог сервис "Яндекс.Карты" оценивает на три балла. Пробки традиционно образовались в Октябрьском районе - на улицах Вавилова и Шеболдаева, а также проспекте Королева. Сложная ситуация регистрировалась в районе площади 2-й Пятилетки.

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