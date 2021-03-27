Отключения света в Ростове-на-Дону 29 марта — 2 апреля: где и когда

Отключения света пройдут с 29 марта по 4 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 29 марта — 2 апреля — публикуем график отключений. На следующей недели сотни домов в городе останутся без электричества. По данным «Донэнерго», причина — техобслуживание оборудования.

29 марта

9.00 — 17.00

ул. Механизаторов 6-10, 3, 11-15; ул. Орская 10/4; пер. Безымянный 27-31, 30-40; пер. Желябова 6-16; ул. Кручинина 8-58, 5-57; ул. Межевая 160-168; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29; ул. Трудящихся 177-191; ул. Б. Садовая 91-103; ул. Суворова 38А; пер. Университетский 53-55; ул. Б. Садовая 91-103; ул. Суворова 38А; пер. Университетский 53-55; с/т «Лесовод», ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-21; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества

9.00 — 16.00

бул. Комарова 1М, 1Л; ул. Станиславского 91-97, 122, 128-132; просп. Соколова 6-10; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 25-45; 26-38 ул. Правды 1-19, 2-20; ул. 12-февраля 10-26; ул. Самойловская 11-13

30 марта

9.00 — 16.00

ул. Станиславского 91-97, 122, 128-132; просп. Соколова 6-10

9.00 — 17.00

Просп. 40-летия Победы 73/1 ,73/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75И; ул. Байкальская 2-36, 1-39; ул. Гранатовая 13/44в; ул. Ерёменко 45-47, 55, 79-81, 44А, 58; ул. Живописная 1-91, 2-68; ул. Западная 13-55, 85-87, 101-127, 22-68; ул. Калининградская 26-64, 17-75; ул. Карпатская 1-39, 2-40; ул. Ковалевской 1-41, 2-42; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 2-34, 1-41; ул. Маршальская 1-35, 2-44; ул. Озёрная 1-41, 2-42; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40; ул. Шишкина 1-43, 2-40; Сады СКЖД; ул. Доватора 144/30, 235; с/т «Ростов-Главный»; с/т «Пролетарский молот»

31 марта

9.00 — 17.00

ул. Андрея Сладкова 140-172; ул. Манежная 60-92, 67-101; ул. Петрозаводская 1-25, 2-22; ул. Рижская 21-95, 68-116; ул. Содружества 2-30, 5-7; ул. Череповецкая 47-79, 48-80; просп. 40-летия Победы 246-308; ул. Красных Партизан 86-94, 81-87; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкстроевский 86-100, 61-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61

02 апреля

9.00 — 17.00

ул. Андрея Сладкова 94-172, 41-79; ул. Манежная 60-92, 67-101; ул. Мичуринская 1-23; ул. Петрозаводская 1-25, 2-22; ул. Рижская 21-95, 68-116; ул. Содружества 2-30, 5-7; ул. Череповецкая 47-79, 48-80

1 апреля

9.00 — 17.00

ул. Магнитогорская 3Г, 3/28, 1А/25, 3/1; ул. Заводская 2-8, 8/1, 8А, 17; ул. Пржевальского 23-37, 28-34; пер. Урицкого 29, 67А, 67-71;

1 апреля — 2 апреля

9.00 — 17.00

ул. Мелитопольская 7-41, 8-20; ул. 12 Декабря 42-68, 31-47; ул. Пугачёва 2-24, 1-23; ул. Молодёжная 32-60, 29-59; Экономическая 1-23, 4-22, Курчатова 4А-64; Самоходный 2-28, 1-13; Грисенко 7-17