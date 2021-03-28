29-летняя девушка пропала в Ростове-на-Дону

Девушка вышла из дома и не вернулась 25 марта. Фото: https://vk.com/lizaalert_rostov

29-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону. Анастасия Ченоморцева пропала 25 марта в Первомайском районе города, сообщает поисковый отряд «Лиза-Алерт Юг».

По данным организации, в тот день Анастасия вышла из дома около 16:30. Обратно она так и не вернулась. Все это время она не связывалась с близкими. К поискам пропавшей подключились волонтеры и полиция. Вечером 27 марта "Лиза-Алерт" провела первые поиски девушки.

Рост Анастасии составляет 165 сантиметров. У пропавшей девушки среднее телосложение. Зелено-голубые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения она была одета в красную куртку, красные спортивные штаны и красные кроссовки.

АЛЛО

Всем, кто что-либо знает о местоположении пропавший, просьба обращаться по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.