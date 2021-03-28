ЖФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» с разгромным счетом

Счет составил 0:4. Фото: https://www.instagram.com/fc_rostov_women

Женская футбольная команда «Ростов» проиграла «Локомотиву» с разгромным счетом 0:4. Игра прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Труд» 27 марта.

В начале матча «Ростов» показывал неплохую игру. Однако позже москвички перехватили лидерство и забили гол. Счет открыла Нелли Коровкина. Уже через несколько минут «Локомотив» удвоил счет — 0:2. Ворота ростовчанок пробила Яна Шеина.

Во втором тайме подопечным Натальи Карасевой так и не удалось догнать соперниц. После двух голов игроки потеряли боевой дух. В начале второй половины Нелли Коровкина выпоолнила дубль — 0:3. А в конце Мария Галай довела счет до разгромного — 0:4.

— Сложно что-то говорить после такой игры. С чем это связано, пока трудно сказать. Начали все неплохо, провели хорошие атаки. Но после гола команда рассыпалась, — прокомментировала итоги матча Наталья Карасева.