Грузовик насмерть сбил мужчину в Ростове-на-Дону

Пострадавший скончался на месте. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону мужчина попал под колеса грузовика. Авария произошла на улице Доватора 27 марта около 23 часов.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ-35071» двигался в направлении улицы Мадояна. В этот момент 42-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Грузовик наехал на пешехода.

— В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, вечером 27 марта на трассе «Дон» в Красносулинском районе образовалась многокилометровая пробка. Движение оказалось затруднено в Советстком сельском поселении от поселка Горного до поселка Аютинского. Причиной пробки стало ДТП. В донкой автоинспекции рассказали, что в результате аварии никто не пострадал. Подробности вчерашнего происшествия неизвестны.