Число зараженных коронавирусом перевалило за 80 тысяч в Ростовской области

Лидером по числу зараженных остается Ростов-на-Дону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 243 человека заразились коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 80 115. Данные опубликованы на сайте донского правительства.

Новые случаи заражения выявили в 50 городах и районах области. Лидером по числу инфицированных остается Ростов-на-Дону. В донской столице положительные тесты на ковид получили 93 жителя. По семь заболевших зарегистрировано в Батайске, Шахтах, Белокалитвинском и Семикаракорском районах.

За сутки от коронавируса вылечился 261 зараженных. Всего выздоровели 71 867 пациентов.

В ковидных госпиталях проходят лечение 1 884 дончан. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое. Они подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. 120 заболевших находятся на неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть 13 человек. Жертвами вируса за все время пандемии стали 3 521 жителей области. .