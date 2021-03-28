13 человек скончались от коронавируса в Ростовской области

За сутки коронавирусом заразились 243 жителя области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 13 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Возраст и пол скончавшихся пока не сообщается. Известно, что с начала пандемии жертвами ковида стали 3 521 человек.

При это выздоровел за сутки 261 зараженный. Общее число излечившихся — 71 867 человек.

В настоящее время в больницах находятся 1 884 пациента. 24 из них — в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, 120 — на неинвазивных ИВЛ.

Напомним, по данным на 28 марта, коронавирусом заразились еще 243 жителя области. С начала пандемии вирус подтвердился у 80 115 человек. Положительные тесты на ковид получили жителя 50 городов и районов Ростовской области. Большинство из них зарегистрированы в Ростове-на-Дону - 93 человека.

Коэффициент распространения инфекции остается ниже единицы - 0,99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число зараженных коронавирусом перевалило за 80 тысяч в Ростовской области

Новые случаи заболевания выявили в 50 городах и районах донского региона. (Подробности)