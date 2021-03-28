Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 марта 2021 15:06

Резкие перепады температур ожидаются в начале недели в Ростове-на-Дону

Столбик термометра поднимется от минус одного до плюс 12 градусов
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий

В конце марта придет тепло.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростове-на-Дону погода на следующей неделе будет переменчивой. «КП-Ростов» публикует прогноз на следующую неделю.

В понедельник, 29 марта, ночью ожидаются небольшие морозы до минус одного. Однако уже к обеду столбик термометра покажет плюс десять градусов. В этот день будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — до пяти метров в секунду.

На следующий день, 30 марта, серьезных перепадов температуры не ожидается. Ночью прогнозируется до плюс одного градуса, днем — до плюс восьми. В этот день также пройдут осадки.

В среду, 31 марта, ночью снова будет морозно — до минус одного градуса. А уже днем потеплеет до плюс 13 градусов. Последний день марта будет ясным. Осадков не предвидится.