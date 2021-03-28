Происшествия в Ростове-на-Дону за неделю 22 — 28 марта: семиклассник застрелил друга, поезд насмерть сбил мужчину

Какие происшествия случились в Ростове-на-Дону и области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Происшествия в Ростове-на-Дону за неделю 22 — 28 марта 2021 — подборка «КП-Ростов». Рассказываем, что случилось в донской столице и области за последние семь дней.

В станице Романовской 28-летнюю девушку подозревают в убийстве мужа. В тот роковой день супруги выпивали и начали ссориться. В порыве гнева женщина схватила со стола кухонный нож и ударила мужа в грудь. Подозреваемую уже задержали.

41-летний ростовчанин напал на полицейского. Правоохранители приехали по вызову соседей мужчины. Причиной стало то, что он устроил дебош в подъезде. Когда полицейский попытался утихомирить шумного жильца, то несколько раз ударил его по голове. Медики диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму.

На перегоне Ростов — Зоосад пассажирский поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину. По предварительным данным, он неверно оценил расстояние до состава и начал переходить железнодорожные пути. Машинист не успел остановить транспорт. От полученный травм пострадавший скончался на месте.

24 марта водитель «Тойоты» врезался в торговый центр «Горизонт». Машина протаранила двери ТЦ. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Позже в крови лихача обнаружили наркотические вещества. В отношении него составили административный протокол.

В селе Алексеевка 13-летний школьник застрелил одноклассника. Мальчик хотел показать другу «Сайгу» отца и достал ее из сейфа. Когда оружие оказалось в руках ребенка, он случайно нажал на курок. Пуля попала прямо в одноклассника.

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